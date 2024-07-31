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30 июля, 22:55

Российские специалисты придумали, как отсрочить старость

Гериатр Ткачёва: Старение может начаться ещё в подростковом возрасте

Скорость старения индивидуальна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Скорость старения индивидуальна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Старение — индивидуальный процесс, но неизбежный. Основная цель медицины сегодня — не только продлить жизнь, но и сохранить её активность. Какие способы отсрочки старости существуют в России сегодня, объяснила aif.ru директор Российского геронтологического научно-клинического центра, гериатр Ольга Ткачёва.

По словам специалиста, процесс старения затрагивает все уровни организма: от молекулярного до системного. При этом, как утверждает врач, старение начинается не только с появления возраст-ассоциированных заболеваний, оно может начаться ещё в подростковом возрасте. Теория внутреннего программирования предполагает, что этот процесс закладывается ещё до рождения.

Ткачёва пояснила, что существует и суперуспешный сценарий старения. Речь идёт о суперэйджерах: людях, которые когнитивно вообще не стареют. Скорость их восприятия новой информации такая же, как у 20-летних людей.

Тем временем в стране ведётся активная работа по борьбе со старением. Так, в центре проводятся исследования, которые показывают, что микробиота кишечника столетних людей схожа с микробиотой детей. Более того, разрабатываются биомаркеры и калькуляторы биологического возраста.

"Разработаны три молекулы сенолитика. Это те вещества, которые очищают наш организм от старых, так называемых сенесцентных клеток", — пояснила специалист.

Вместе с этим центр активно развивает гериатрию и готовит специалистов, что позволяет продвигаться вперёд в области управления процессами старения и продления активного долголетия, заключила врач.

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Ранее учёные Колумбийского университета обнаружили, что утрата близких может ускорять старение на клеточном уровне. В рамках 30-летнего исследования с участием более 12 тысяч человек было установлено, что сильное горе, особенно в возрасте от 33 до 44 лет, может ускорять биологическое старение, хотя не затрагивает генетический код, а влияет на активность генов.

Кирилл Сосновских
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