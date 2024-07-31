Российские специалисты придумали, как отсрочить старость

Старение — индивидуальный процесс, но неизбежный. Основная цель медицины сегодня — не только продлить жизнь, но и сохранить её активность. Какие способы отсрочки старости существуют в России сегодня, объяснила aif.ru директор Российского геронтологического научно-клинического центра, гериатр Ольга Ткачёва.

По словам специалиста, процесс старения затрагивает все уровни организма: от молекулярного до системного. При этом, как утверждает врач, старение начинается не только с появления возраст-ассоциированных заболеваний, оно может начаться ещё в подростковом возрасте. Теория внутреннего программирования предполагает, что этот процесс закладывается ещё до рождения.

Ткачёва пояснила, что существует и суперуспешный сценарий старения. Речь идёт о суперэйджерах: людях, которые когнитивно вообще не стареют. Скорость их восприятия новой информации такая же, как у 20-летних людей.

Тем временем в стране ведётся активная работа по борьбе со старением. Так, в центре проводятся исследования, которые показывают, что микробиота кишечника столетних людей схожа с микробиотой детей. Более того, разрабатываются биомаркеры и калькуляторы биологического возраста.

"Разработаны три молекулы сенолитика. Это те вещества, которые очищают наш организм от старых, так называемых сенесцентных клеток", — пояснила специалист.

Вместе с этим центр активно развивает гериатрию и готовит специалистов, что позволяет продвигаться вперёд в области управления процессами старения и продления активного долголетия, заключила врач.