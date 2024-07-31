Можно ли вернуть деньги за концерт, который не понравился: объясняет юрист

Бывают случаи, когда зритель остаётся недоволен долгожданным концертом, а также его организацией. Что делать в таких ситуациях и возможно ли вернуть деньги за билет, в интервью с RuNews24.ru рассказал юрист Антон Палюлин.

Эксперт пояснил, что законодательство регулирует отношения между зрителем и организатором мероприятия. Исполнители обязаны предоставлять услуги в соответствии с условиями договора, а также обеспечивать качество выступления, которое соответствует заявленным требованиям. Среди них правильное время начала и завершения концерта, комфортные условия для зрителей и исправность оборудования.

Важно знать, что, если вам не понравилось выступление, возврат стоимости билета не предусмотрен при условии, что все обязательства были выполнены. По словам эксперта, результат оказанных услуг не всегда достижим.

"Тем более сложно оценить результат в виде эстетического удовольствия. В этом случае многое зависит от готовности продюсера защищать репутацию артиста: в следующий раз на его выступление могут просто не прийти", — резюмировал юрист.