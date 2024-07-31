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31 июля, 00:05

Старший советник Байдена покидает Белый дом ради Харрис

Администрацию Белого дома покинула старший советник Байдена Анита Данн

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Arehart

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Arehart

Офис действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена покидает его старший советник Анита Данн. Соответствующая информация содержится в письме 46-го американского лидера по этому поводу.

"Я глубоко ценю её советы и дружбу и буду дальше полагаться на партнёрство с ней и инсайты по мере завершения работы", — говорится в заявлении нынешнего хозяина Белого дома.

Помимо того, глава государства подчеркнул, что Данн внесла значительный вклад в его победу на выборах 2020 года. Некоторые журналисты также предполагают, что она займётся поддержкой избирательной кампании американского вице-президента Камалы Харрис на предстоящих этой осенью президентских выборах в стране.

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Ранее Байден заявил, что вскоре назначит нового директора Секретной службы США после отставки с этой должности Кимберли Читл. Соответствующее заявление 23 июля опубликовала пресс-служба Белого дома.

Алексей Соловьёв
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