Старший советник Байдена покидает Белый дом ради Харрис

Офис действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена покидает его старший советник Анита Данн. Соответствующая информация содержится в письме 46-го американского лидера по этому поводу.

"Я глубоко ценю её советы и дружбу и буду дальше полагаться на партнёрство с ней и инсайты по мере завершения работы", — говорится в заявлении нынешнего хозяина Белого дома.

Помимо того, глава государства подчеркнул, что Данн внесла значительный вклад в его победу на выборах 2020 года. Некоторые журналисты также предполагают, что она займётся поддержкой избирательной кампании американского вице-президента Камалы Харрис на предстоящих этой осенью президентских выборах в стране.