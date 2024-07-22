В Белом доме рассказали о встречах Байдена на фоне слухов о его смерти

Американский президент Джо Байден провёл в понедельник несколько встреч со своими советниками по вопросам внутренней национальной безопасности, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана", — говорится в сообщении администрации.