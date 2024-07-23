Белый дом выпустил заявление от имени "пропавшего" Байдена о смене главы Секретной службы
Байден заявил, что скоро назначит нового директора Секретной службы США
Президент США Джо Байден заявил, что вскоре назначит нового директора Секретной службы после отставки с этой должности Кимберли Читл. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
"Независимое разбирательство, направленное на выяснение всех обстоятельств того, что произошло 13 июля, продолжается. Я с нетерпением жду возможности оценить его выводы. Как мы все знаем, то, что произошло в этот день, не должно повториться. Я желаю Ким всего наилучшего и планирую вскоре назначить нового директора, — говорится в заявлении Байдена.
Как сообщал Life.ru, глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Это произошло после заседания, на котором она подверглась критике за то, что спецслужба допустила покушение на экс-президента Дональда Трампа 13 июля. Кстати, вину за произошедшее она полностью признала, отметив ошибку охраны. Уход с должности Читл подтвердил глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
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