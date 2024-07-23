Белый дом выпустил заявление от имени "пропавшего" Байдена о смене главы Секретной службы

"Независимое разбирательство, направленное на выяснение всех обстоятельств того, что произошло 13 июля, продолжается. Я с нетерпением жду возможности оценить его выводы. Как мы все знаем, то, что произошло в этот день, не должно повториться. Я желаю Ким всего наилучшего и планирую вскоре назначить нового директора, — говорится в заявлении Байдена.