Эксперт поделилась советами идеального палаточного отдыха
Эколог Скляр: В поход необходимо взять медикаменты, фонарик, спички и одежду
В поход с собой необходимо взять медикаменты, фонарик, спички и одежду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Летний отпуск — отличное время для походов с палаткой, чтобы насладиться свежим воздухом и уединением. Эколог Альбина Скляр поделилась с РИА "ФедералПресс" советами по организации комфортного и безопасного отдыха на природе.
Выбор места для лагеря имеет значение: лучше остановиться вблизи природных достопримечательностей, что позволит не только отдыхать, но и совершать познавательные прогулки. Также важно правильно собрать снаряжение, включающее одежду, обувь, медикаменты, фонарик и спички. Набор вещей зависит от маршрута и погодных условий.
Скляр советует распределить продукты между участниками похода, чтобы уменьшить нагрузку на каждого и избежать лишнего веса в рюкзаках. Она также напомнила, что стоит соблюдать правила безопасности: продукты следует хранить на расстоянии от лагеря, а костёр обязательно нужно полностью затушить.
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