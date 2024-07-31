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31 июля, 01:38

Эксперт поделилась советами идеального палаточного отдыха

Эколог Скляр: В поход необходимо взять медикаменты, фонарик, спички и одежду

В поход с собой необходимо взять медикаменты, фонарик, спички и одежду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В поход с собой необходимо взять медикаменты, фонарик, спички и одежду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Летний отпуск — отличное время для походов с палаткой, чтобы насладиться свежим воздухом и уединением. Эколог Альбина Скляр поделилась с РИА "ФедералПресс" советами по организации комфортного и безопасного отдыха на природе.

Выбор места для лагеря имеет значение: лучше остановиться вблизи природных достопримечательностей, что позволит не только отдыхать, но и совершать познавательные прогулки. Также важно правильно собрать снаряжение, включающее одежду, обувь, медикаменты, фонарик и спички. Набор вещей зависит от маршрута и погодных условий.

Скляр советует распределить продукты между участниками похода, чтобы уменьшить нагрузку на каждого и избежать лишнего веса в рюкзаках. Она также напомнила, что стоит соблюдать правила безопасности: продукты следует хранить на расстоянии от лагеря, а костёр обязательно нужно полностью затушить.

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Кирилл Сосновских
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