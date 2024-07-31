Оппозиция хотела ударить по Белоруссии радиационными дронами

Бывшая активистка партии "Народная громада" Ольга Тишкевич, которая вернулась назад в Белоруссию после отъезда, заявила, что различные радикальные оппозиционные деятели планировали атаковать из Литвы белорусскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как она сообщила в интервью гостелеканалу ОНТ, для этого один экс-учёный хотел испытать на Украине дроны с радионуклидами.

"Дорошкевич <…> пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами. И применять это хотели сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси", — сообщила бывшая оппозиционная активистка.

Журналисты в связи с этим напомнили, что Олег Дорошкевич раньше являлся сотрудником Института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии. Собеседница телеканала отметила, что он также планировал сначала заразить белорусские и украинские земли радионуклидами, а потом по своей методике восстановить их.

Эту идею, по её словам, подхватил Юрий Косач, который был сторонником насильственной смены власти в стране. Он даже ездил в Каунас — на авиазавод, где производилась аппаратура для распыления. Тишкевич подчеркнула, что Косач и Дорошкевич хотели заработать деньги, поэтому искали литовцев для финансирования своих замыслов, а о последствиях не думали.

"Ко мне пришёл Паша Белютин. Он говорит: наши все купили более 20 дронов <...> и хотели ударить по Беларуси. Я говорю: "Вы что, с ума посходили — ударить с территории Литвы по Беларуси?" — заключила собеседница телеканала, сообщив, что они планировали ударить даже по Белорусской АЭС.