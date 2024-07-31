Силой затолкал в машину: В Приморье мужчина средь бела дня украл ребёнка

Дерзкое похищение произошло недавно в столице Приморского края и попало в объективы камер наружного наблюдения. Как пишет телеграм-канал "Восток-медиа", там мужчина средь бела дня на глазах у очевидцев украл ребёнка, потому что тот "дразнил" его дочку.

Похищение ребёнка во Владивостоке. Видео © DPS VL

В посте говорится, что этот инцидент произошёл 30 июля на улице Ладыгина, находящейся во Владивостоке. На кадрах видно, что к катающимся на самокатах во дворе мальчикам подъехал мужчина на белой иномарке. Затем он выбежал на улицу, схватил одного из ребят и, затащив того в машину, вместе с ним уехал. Самокат мальчика он переехал.

В комментариях под видео один из очевидцев раскрыл причину случившегося. По его словам, ребёнка "украли", потому что он обижал дочь "похитителя".

В городском управлении МВД уже прокомментировали эту ситуацию. Представители ведомства рассказали, что проводят по данному факту проверку, а сообщений о противоправных деяниях к ним не поступало.

Также на этот инцидент отреагировали сотрудники Прокуратуры Ленинского района города Владивостока. Они сообщили в своём телеграм-канале, что надзорный орган поставил на контроль установление обстоятельств происшествия, а также подчеркнули, что материал проверки был изъят из органов внутренних дел и передан в Следственный комитет РФ.