Силой затолкал в машину: В Приморье мужчина средь бела дня украл ребёнка
Прокуратура: Во Владивостоке мужчина силой увёз чужого ребёнка и скрылся
Дерзкое похищение произошло недавно в столице Приморского края и попало в объективы камер наружного наблюдения. Как пишет телеграм-канал "Восток-медиа", там мужчина средь бела дня на глазах у очевидцев украл ребёнка, потому что тот "дразнил" его дочку.
Похищение ребёнка во Владивостоке. Видео © DPS VL
В посте говорится, что этот инцидент произошёл 30 июля на улице Ладыгина, находящейся во Владивостоке. На кадрах видно, что к катающимся на самокатах во дворе мальчикам подъехал мужчина на белой иномарке. Затем он выбежал на улицу, схватил одного из ребят и, затащив того в машину, вместе с ним уехал. Самокат мальчика он переехал.
В комментариях под видео один из очевидцев раскрыл причину случившегося. По его словам, ребёнка "украли", потому что он обижал дочь "похитителя".
В городском управлении МВД уже прокомментировали эту ситуацию. Представители ведомства рассказали, что проводят по данному факту проверку, а сообщений о противоправных деяниях к ним не поступало.
Также на этот инцидент отреагировали сотрудники Прокуратуры Ленинского района города Владивостока. Они сообщили в своём телеграм-канале, что надзорный орган поставил на контроль установление обстоятельств происшествия, а также подчеркнули, что материал проверки был изъят из органов внутренних дел и передан в Следственный комитет РФ.
Ранее Life.ru писал, что в Новосаратовке Ленинградской области мужчина украл двухлетнего сына у жены, с которой находится в процессе развода. Сообщалось, что злоумышленник вместе со знакомой набросился на женщину, когда та гуляла с малышом на площадке.
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