Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского теннисного турнира

Российский теннисист Даниил Медведев встретился с австрийцем Себастьяном Офнером на Олимпийских играх во Франции. В матче второго круга олимпийского теннисного турнира, который проходил в Париже, сильнее оказался россиянин.

Это спортивное событие завершилось со счётом 6:2, 6:2 в пользу выступающего под четвёртым номером посева Медведева. Стоит отметить, что его соперник не был посеян на турнире. Теперь в следующем круге россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который выступает на соревнованиях под 13-м номером посева.

Напомним, что 28-летний Медведев в настоящее время занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является первой ракеткой России. Два года назад он на протяжении 16 недель был лучшим игроком в теннис во всём мире. 28-летний Офнер находится на 55-м месте мирового рейтинга, а также у него нет побед под эгидой АТР.