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31 июля, 04:25

Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского теннисного турнира

Медведев обыграл Офнера и вышел в третий круг олимпийского теннисного турнира

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / Daniil Medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / Daniil Medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев встретился с австрийцем Себастьяном Офнером на Олимпийских играх во Франции. В матче второго круга олимпийского теннисного турнира, который проходил в Париже, сильнее оказался россиянин.

Это спортивное событие завершилось со счётом 6:2, 6:2 в пользу выступающего под четвёртым номером посева Медведева. Стоит отметить, что его соперник не был посеян на турнире. Теперь в следующем круге россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который выступает на соревнованиях под 13-м номером посева.

Напомним, что 28-летний Медведев в настоящее время занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является первой ракеткой России. Два года назад он на протяжении 16 недель был лучшим игроком в теннис во всём мире. 28-летний Офнер находится на 55-м месте мирового рейтинга, а также у него нет побед под эгидой АТР.

Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпиаде в Париже
Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпиаде в Париже

Ранее Life.ru писал, что недавно российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянцам Андрее Вавассори и Саре Эррани. Соответствующее событие произошло в матче первого круга олимпийского турнира смешанных пар на соревнованиях в Париже.

Алексей Соловьёв
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