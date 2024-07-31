Росстат зафиксировал рост доли граждан с избыточным весом

По данным Росстата, доля россиян с избыточным весом возросла до 62,6% за последние пять лет. В 2023 году более половины взрослого населения страны (старше 19 лет) столкнулось с проблемой лишнего веса, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 61,7%.

Исследование, проведенное на основе выборочного наблюдения рациона питания, показало, что доля лиц с нормальным весом снизилась с 36,3% до 35,7%. В то же время, количество людей с предожирением увеличилось с 40,1% до 43,9%. Проблемы с ожирением первой степени наблюдаются у 14% населения, что ниже по сравнению с 15,7% в 2018 году. Ожирение второй степени затронуло 3,6% граждан (снижение с 4,3%), а ожирение третьей степени — 1,1% (снижение с 1,6%).

Мужчины сталкиваются с проблемой лишнего веса в большей степени, чем женщины: доля мужчин с нормальным весом упала с 34% до 30,9%, тогда как число лиц с предожирением возросло с 46,9% до 52,4%. Среди женщин наблюдается увеличение доли тех, кто имеет нормальный вес (с 38,1% до 39,4%), однако число женщин с предожирением также возросло, с 34,7% до 37,1%.