В Москве начался суд по делу генерала ФТС Мурышова, обвиняемого в коррупции

Сторона защиты требует вернуть уголовное дело в прокуратуру, так как, по их мнению, следствие допустило ряд ошибок при составлении обвинительного заключения и оно не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу. Помимо того, адвокаты говорят, что Мурышов просто не мог помочь тем, кто давал ему взятку, так как процесс, который им требовалось решить, не входил в зону его компетенции. Суд отклонил все ходатайства ответчика.