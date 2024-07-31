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31 июля, 05:55

В Москве начался суд по делу генерала ФТС Мурышова, обвиняемого в коррупции

Дмитрий Мурышов. Обложка © customs.gov.ru

Дмитрий Мурышов. Обложка © customs.gov.ru

По делу бывшего начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы РФ генерал-майора Дмитрия Мурышова начался судебный процесс. Он проходит в 235-м гарнизонном военном суде Москвы, сообщает газета "Коммерсантъ".

Сторона защиты требует вернуть уголовное дело в прокуратуру, так как, по их мнению, следствие допустило ряд ошибок при составлении обвинительного заключения и оно не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу. Помимо того, адвокаты говорят, что Мурышов просто не мог помочь тем, кто давал ему взятку, так как процесс, который им требовалось решить, не входил в зону его компетенции. Суд отклонил все ходатайства ответчика.

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Напомним, что 8 декабря 2022 года против генерала было возбуждено уголовное дело. Как считают правоохранители, Мурышов получил от предпринимателей деньги за отказ от проведения дополнительных проверок, которые были предусмотрены таможенным законодательством. Расследование в отношении генерала вело Главное военное СУ СК России.

Николай Рюмин
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