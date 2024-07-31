США задумали помочь "невероятно богатой" Центральной Азии торговать в обход РФ и КНР
Госдеп: США могут создать маршрут из Центральной Азии в обход РФ и КНР
США думают над созданием альтернативного сухопутного маршрута из Центральной Азии в обход России и Китая, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его словам, страны региона "невероятно богаты", однако их выход на мировые рынки ограничен.
"Сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", — сказал чиновник.
Ранее Центральный депозитарий Казахстана попросил своих клиентов вывести российские ценные бумаги. Причиной стали американские санкции. Те бумаги, что не выведут до 1 августа, окажутся заморожены.
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