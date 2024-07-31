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31 июля, 06:43

В Ростове-на-Дону отправили в СИЗО мужчину, по указке Киева готовившего диверсию

Суд Ростова-на-Дону арестовал мужчину за передачу информации о ВС РФ Украине

В Ростове-на-Дону суд арестовал мужчину, подозреваемого в попытках производства взрывчатки и передачи информации ВСУ. Об этом доложили в региональном управлении ФСБ РФ в беседе с ТАСС.

"Суд арестовал фигуранта на два месяца", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, мужчина по заданию СБУ передал украинской стороне данные, которые могут быть использованы против ВС РФ. Позже он получил от кураторов инструкцию по изготовлению взрывчатки и начал закупать ингредиенты, но был задержан. При обысках были обнаружены средства связи и фрагменты взрывного устройства. Теперь ему грозит крупный срок по статьям "Госизмена", "Приготовление к преступлению" и "Незаконное производство взрывчатки".

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Недавно житель Хабаровска был задержан за шпионаж за российскими военными. Сотрудники УФСБ России доложили о возбуждении уголовного дела против 39-летнего мужчины, который, будучи противником текущего политического строя и специальной военной операции, сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Николай Рюмин
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