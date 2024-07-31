В Ростове-на-Дону отправили в СИЗО мужчину, по указке Киева готовившего диверсию

В Ростове-на-Дону суд арестовал мужчину, подозреваемого в попытках производства взрывчатки и передачи информации ВСУ. Об этом доложили в региональном управлении ФСБ РФ в беседе с ТАСС.

По данным следствия, мужчина по заданию СБУ передал украинской стороне данные, которые могут быть использованы против ВС РФ. Позже он получил от кураторов инструкцию по изготовлению взрывчатки и начал закупать ингредиенты, но был задержан. При обысках были обнаружены средства связи и фрагменты взрывного устройства. Теперь ему грозит крупный срок по статьям "Госизмена", "Приготовление к преступлению" и "Незаконное производство взрывчатки".