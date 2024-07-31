В Ленобласти накрыли контрабандистов, у них изъяли немаркированные сигареты на 60 миллионов
В Ленобласти полиция изъяла более 1,7 миллиона пачек немаркированных сигарет
В Ленинградской области полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся контрабандой сигарет. У неё изъяли около 1,7 миллиона пачек немаркированной продукции общей стоимостью 60 миллионов рублей. Об инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Задержание контрабандистов в Ленобласти. Видео © Telegram / Ирина Волк
"Сообщники, используя грузовой автомобиль с прицепом, в тайниках под видом мобильных установок кондиционирования воздуха незаконно переместили через государственную границу Российской Федерации не менее 250 000 пачек немаркированных сигарет", — рассказывает она.
Помимо того, следствию удалось раскрыть локации хранения немаркированной продукции в нескольких районах города. Всего под изъятие попало более 1 750 000 пачек общей стоимостью свыше 60 миллионов рублей.
Контрабандисты перегружали товар в деревне Аннолово Ленобласти, там и были задержаны. Водитель отвечал за доставку сигарет в Северную столицу, организатор управлял закупкой и поставками, а ещё один мужчина реализовывал и хранил продукцию. Теперь против них заведены дела о сбыте и перевозке немаркированных товаров и контрабанде.
Ранее Life.ru рассказывал, что депутата Иркутской городской думы Георгия Ни подозревают в контрабанде мускусных желёз кабарги. В отношении него Следственным комитетом по Приморскому краю заведено уголовное дело.
Telegram / Ирина Волк