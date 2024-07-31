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31 июля, 07:06

В Ленобласти накрыли контрабандистов, у них изъяли немаркированные сигареты на 60 миллионов

В Ленобласти полиция изъяла более 1,7 миллиона пачек немаркированных сигарет

В Ленинградской области полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся контрабандой сигарет. У неё изъяли около 1,7 миллиона пачек немаркированной продукции общей стоимостью 60 миллионов рублей. Об инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Задержание контрабандистов в Ленобласти. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Сообщники, используя грузовой автомобиль с прицепом, в тайниках под видом мобильных установок кондиционирования воздуха незаконно переместили через государственную границу Российской Федерации не менее 250 000 пачек немаркированных сигарет", — рассказывает она.

Помимо того, следствию удалось раскрыть локации хранения немаркированной продукции в нескольких районах города. Всего под изъятие попало более 1 750 000 пачек общей стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

Контрабандисты перегружали товар в деревне Аннолово Ленобласти, там и были задержаны. Водитель отвечал за доставку сигарет в Северную столицу, организатор управлял закупкой и поставками, а ещё один мужчина реализовывал и хранил продукцию. Теперь против них заведены дела о сбыте и перевозке немаркированных товаров и контрабанде.

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Ранее Life.ru рассказывал, что депутата Иркутской городской думы Георгия Ни подозревают в контрабанде мускусных желёз кабарги. В отношении него Следственным комитетом по Приморскому краю заведено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Николай Рюмин
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