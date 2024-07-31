Захарова: Гибридная война США и НАТО против РФ грозит ядерным столкновением

Гибридная война, которую против России ведут США и НАТО, может вылиться в прямое столкновение ядерных держав. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Захарова добавила, что США и НАТО, получив отпор, развязали гибридную войну с целью нанесения России стратегического поражения на фронте. А это уже может привести к прямому столкновению ядерных держав, констатировала она.

Дипломат также отреагировала на жалобы заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт по поводу нежелания Москвы "обособить" диалог по контролю над вооружениями от удручающего состояния отношений РФ и Запада и общего негативного военно-политического контекста.

"Нам такая позиция представляется либо лицемерной, либо абсурдной", — подчеркнула дипломат.