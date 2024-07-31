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31 июля, 07:22

Избранный президент Индонезии Субианто 31 июля приедет в Россию

Прабово Субианто. Обложка © ТАСС / AP / Vincent Thian

Прабово Субианто. Обложка © ТАСС / AP / Vincent Thian

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто 31 июля прибудет в РФ, сообщили журналистам в посольстве азиатского государства в Москве. Какие планы у политика и будет ли он встречаться с кем-нибудь из российского руководства, не указывается,

"Избранный президент, министр обороны Прабово Субианто прибывает в Россию", — сказал собеседник ТАСС.

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Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить республику с ответным визитом. Ожидается, что глава государства примет участие в 21-м ежегодном межгосударственном саммите.

Матвей Константинов
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