В Киргизии официально запретили вебкам
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете вебкама
В Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров.
Теперь на территории страны за организацию вебкам-студий, а также за содействие и ведение трансляций в прямом эфире будут привлекать к уголовной ответственности. Согласно документу, организаторы таких студий будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей). Кроме того, в особых случаях за организацию вебкам-бизнеса может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
Помимо того вводится наказание для девушек, которые занимаются подобной деятельностью — штрафы в размере десять тысяч сомов (10 252 рублей).
Ранее Life.ru писал, что в России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу занятия вебкамом. Автор инициативы объяснил это тем, что ему часто поступают обращения от россиян, которых беспокоит навязчивая реклама в Интернете о трудоустройстве в этой сфере.
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