В Киргизии официально запретили вебкам

Теперь на территории страны за организацию вебкам-студий, а также за содействие и ведение трансляций в прямом эфире будут привлекать к уголовной ответственности. Согласно документу, организаторы таких студий будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей). Кроме того, в особых случаях за организацию вебкам-бизнеса может грозить лишение свободы на срок до семи лет.