Парапланерист-новичок объяснил турбулентностью падение на туристку в Башкирии

Парапланерист, который рухнул на девушку на горе Торатау в Башкирии, рассказал 360.ru, что во время приземления попал в зону турбулентности.

"Я выбирал площадку для приземления, чтобы было поменьше людей. Но случайно попал в зону турбулентности, и летательный аппарат начал терять подъёмную силу и просто падать. Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку", — сказал он.

По словам мужчины, он задел девушку в районе грудной клетки, её увезли в больницу в шоковом состоянии. Вчера парапланерист позвонил пострадавшей, она рассказала, что получила ушиб. Мужчина рассказал, что готов возместить ей моральный ущерб и уже отправил деньги на лекарства. У самого экстремала после столкновения болит рука, он планирует поехать к травматологу.