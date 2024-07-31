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31 июля, 10:38

Парапланерист-новичок объяснил турбулентностью падение на туристку в Башкирии

Парапланерист, который рухнул на девушку на горе Торатау в Башкирии, рассказал 360.ru, что во время приземления попал в зону турбулентности.

"Я выбирал площадку для приземления, чтобы было поменьше людей. Но случайно попал в зону турбулентности, и летательный аппарат начал терять подъёмную силу и просто падать. Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку", — сказал он.

По словам мужчины, он задел девушку в районе грудной клетки, её увезли в больницу в шоковом состоянии. Вчера парапланерист позвонил пострадавшей, она рассказала, что получила ушиб. Мужчина рассказал, что готов возместить ей моральный ущерб и уже отправил деньги на лекарства. У самого экстремала после столкновения болит рука, он планирует поехать к травматологу.

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Напомним, инцидент произошёл днём 29 июля, когда пострадавшая с мужем приехали на популярную у туристов гору Торатау. Там же часто можно увидеть любителей неба, и один из таких экстремалов неудачно попал под влияние сильного ветра, после чего устремился прямо в склон. Life.ru опубликовал видео с моментом столкновения.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Дмитрий Коренев
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