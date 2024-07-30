В Башкирии экстремал-новичок на самодельном параплане отправил в нокаут женщину
В Башкирии парапланерист потерял управление и сбил женщину
В Башкирии парапланерист потерял управление и сбил женщину. Очевидцы рассказали SHOT, что инцидент произошёл днём 29 июля, когда пострадавшая с мужем приехала на популярную у туристов гору Торатау. Там же часто можно увидеть любителей неба, и один из таких экстремалов неудачно попал под влияние сильного ветра, после чего устремился прямо в склон. Что произошло дальше — на видео.
В Башкирии парапланерист потерял управление и сбил женщину. Видео © SHOT
Оказалось, что свой параплан "пилот" собрал сам и вообще летал впервые. Женщину госпитализировали в Стерлитамак с сотрясением мозга, а также закрытыми переломами левой ключицы и двух рёбер.
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