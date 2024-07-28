Чудом не пострадала: Жуткое падение гимнастки в цирке Кисловодска попало на видео
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка во время шоу на Ставрополье
Воздушная гимнастка сорвалась из-под купола цирка во время шоу "Бурлеск" Гии Эрадзе в ставропольском Кисловодске. Очевидцы рассказали SHOT, что Диляра Бикмаева выполняла трюк на кольцах без страховки и в какой-то момент рухнула с высоты нескольких метров.
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка во время шоу на Ставрополье. Видео © SHOT
Девушка приземлилась на арену, где для других номеров налили немного воды. Её госпитализировали на носилках. Гимнастка находится в сознании и, предварительно, чудом ничего не сломала.
Ранее во время циркового шоу травмировалась Ева Запашная — 14-летняя дочь известного дрессировщика Аскольда Запашного. Девушку госпитализировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где ей диагностировали переломы трёх костей стопы. Оказалось, что Ева оказалась буквально придавлена лошадью. Момент падения попал на видео.