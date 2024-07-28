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28 июля, 15:09

Чудом не пострадала: Жуткое падение гимнастки в цирке Кисловодска попало на видео

Гимнастка сорвалась из-под купола цирка во время шоу на Ставрополье

Воздушная гимнастка сорвалась из-под купола цирка во время шоу "Бурлеск" Гии Эрадзе в ставропольском Кисловодске. Очевидцы рассказали SHOT, что Диляра Бикмаева выполняла трюк на кольцах без страховки и в какой-то момент рухнула с высоты нескольких метров.

Гимнастка сорвалась из-под купола цирка во время шоу на Ставрополье. Видео © SHOT

Девушка приземлилась на арену, где для других номеров налили немного воды. Её госпитализировали на носилках. Гимнастка находится в сознании и, предварительно, чудом ничего не сломала.

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Ранее во время циркового шоу травмировалась Ева Запашная — 14-летняя дочь известного дрессировщика Аскольда Запашного. Девушку госпитализировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где ей диагностировали переломы трёх костей стопы. Оказалось, что Ева оказалась буквально придавлена лошадью. Момент падения попал на видео.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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