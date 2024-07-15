Стала известна личность канатоходца, который разбился насмерть на глазах у зрителей в цирке

Артист цирка Демидовых, который погиб в ростовской больнице после падения во время выступления, оказался выходцем из Колумбии. Выяснилось, что каскадёра звали Сиксто Чаварро Октавио, ему было 44 года. Об этом сообщает SHOT .

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Сегодня в цирке проходит проверка. Дело находится на контроле прокуратуры.

Как сообщал Life.ru, в Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с каната во время выполнения номера и упал на голову. Каскадёр ехал на велосипеде по натянутому между двумя платформами канату с шестом в руках, но, когда он собрался сойти с троса, внезапно упал вниз. Циркача госпитализировали со множественными переломами, однако врачи не смогли его спасти.