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15 июля, 10:24

Стала известна личность канатоходца, который разбился насмерть на глазах у зрителей в цирке

Цирковой акробат, погибший из-за падения в Ростове, оказался колумбийцем

Артист цирка Демидовых, который погиб в ростовской больнице после падения во время выступления, оказался выходцем из Колумбии. Выяснилось, что каскадёра звали Сиксто Чаварро Октавио, ему было 44 года. Об этом сообщает SHOT.

Артист цирка Демидовых сорвался с каната и упал на голову во время выступления в ростовском ТЦ "Мегамаг". Видео © SHOT

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Сегодня в цирке проходит проверка. Дело находится на контроле прокуратуры.

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Как сообщал Life.ru, в Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с каната во время выполнения номера и упал на голову. Каскадёр ехал на велосипеде по натянутому между двумя платформами канату с шестом в руках, но, когда он собрался сойти с троса, внезапно упал вниз. Циркача госпитализировали со множественными переломами, однако врачи не смогли его спасти.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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