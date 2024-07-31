Отрезавшая голову "русскому солдату" украинская актриса заочно приговорена к пяти годам колонии

Украинская актриса Андрианна Курилец-Кметюк, весной 2022 года снявшаяся в скандальном пропагандистском ролике с отрезанием головы "русского солдата", заочно приговорена к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Приговор вынес Басманный районный суд.

"Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", — говорится в сообщении.

Помимо назначения реального наказания Фемида решила запретить актрисе два года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Девушку объявили в международный розыск.

Напомним, весной 2022 года Андрианна Курилец-Кметюк снялась в скандальном пропагандистском ролике. В нём девушка в украинском народном костюме в стиле ИГИЛ* отрезает голову "русскому солдату". Для этого она использует серп. Следственный комитет завёл против неё уголовное дело.