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31 июля, 19:51

Косолапая дискотека: В США медведица с медвежонком залезли в машину и включили музыку

NBC: В США медведица с медвежатами залезли в машину и включили музыку

В США медведица вместе с медвежонком проникли в автомобиль, однако затем не смогли открыть дверь и остались запертыми внутри. Как сообщает NBC Connecticut, косолапые умудрились включить в машине музыку.

Происшествие случилось в городе Уинстед в штате Коннектикут. Непрошеных гостей в автомобиле обнаружила местная жительница, позвонившая позднее в экстренные службы. Примечательно, что ещё один медвежонок остался снаружи и пытался вызволить застрявших членов семьи. Запаниковавшие животные устроили переполох в салоне машины, случайно включив музыку и начав сигналить. По вызову приехали сотрудники природоохранной полиции.

После того как они вскрыли автомобиль, медведица с медвежатами убежали в лес. Изнутри машина была буквально уничтожена — разорваны кресла и сломана панель.

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Ранее Life.ru рассказал, как жителю Канады, выехавшему на прогулку по заповеднику, не повезло встретить гризли с медвежатами. Мужчина чудом спасся из когтистых лап, вовремя вспомнив совет, услышанный из новостей по радио.

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Freepik / wirestock

Мария Любицкая
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