"Целая ОПГ!" Жители Уфы обвинили семью бизнесменов в массовом разводе на новые iPhone

В Уфе покупатели обвинили частный магазин Mobilife с техникой от Apple в мошенничестве. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, семья бизнесменов оставила клиентов без купленных iPhone и денег. Общая сумма ущерба исчисляется миллионами.

В Уфе покупатели обвинили магазин по продаже техники Apple в мошенничестве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, число пострадавших исчисляется сотнями: все они купили айфоны по цене в сто тысяч рублей, но так их и не дождались. Причём несколько клиентов брали для этого кредиты. Как рассказали потерпевшие, сотрудники магазина — отец, сын и дочь — постоянно придумывают оправдания: якобы товар везут из-за границы, поэтому произошла задержка. Но есть нюанс: многие не получили телефоны даже спустя год после заключения договора.

"В 2023 году в октябре [внесла] полную стоимость за 14-й айфон — 256 тысяч. До сих пор ни телефона, ни денег. А он так же продолжает работать", — рассказала одна из клиенток.

Тем временем сотрудники магазина по-прежнему принимают заказы на "яблочную" технику. При этом они активно предлагают в социальных сетях новые айфоны по бешеным скидкам, а потерпевшим говорят, что денег для возврата у них нет.