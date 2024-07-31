"Целая ОПГ!" Жители Уфы обвинили семью бизнесменов в массовом разводе на новые iPhone
SHOT ПРОВЕРКА: В Уфе покупатели обвинили магазин техники Apple в мошенничестве
В Уфе покупатели обвинили частный магазин Mobilife с техникой от Apple в мошенничестве. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, семья бизнесменов оставила клиентов без купленных iPhone и денег. Общая сумма ущерба исчисляется миллионами.
В Уфе покупатели обвинили магазин по продаже техники Apple в мошенничестве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, число пострадавших исчисляется сотнями: все они купили айфоны по цене в сто тысяч рублей, но так их и не дождались. Причём несколько клиентов брали для этого кредиты. Как рассказали потерпевшие, сотрудники магазина — отец, сын и дочь — постоянно придумывают оправдания: якобы товар везут из-за границы, поэтому произошла задержка. Но есть нюанс: многие не получили телефоны даже спустя год после заключения договора.
"В 2023 году в октябре [внесла] полную стоимость за 14-й айфон — 256 тысяч. До сих пор ни телефона, ни денег. А он так же продолжает работать", — рассказала одна из клиенток.
Тем временем сотрудники магазина по-прежнему принимают заказы на "яблочную" технику. При этом они активно предлагают в социальных сетях новые айфоны по бешеным скидкам, а потерпевшим говорят, что денег для возврата у них нет.
Ранее в Санкт-Петербурге 18-летний управляющий пункта выдачи Ozon подменил одиннадцать новых телефонов iPhone на подделки. Сотрудники склада во время проверки раскрыли обман и обратились в полицию.
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