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31 июля, 10:22

Боевик "Азова"* не дождался приговора и умер в ростовском СИЗО

ТАСС: Один из 22 подсудимых участников "Азова"* умер в ростовском СИЗО

Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском националистическом батальоне "Азов"* умер в СИЗО в Ростове-на-Дону. Речь идёт об Александре Ищенко, его адвокат попросил у Южного окружного военного суда истребовать справку о смерти подзащитного.

"Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко", — сказал судья.

Как уточняет ТАСС, на заседании большинство фигурантов не признали вину, часть подсудимых признали её частично и подтвердили своё участие в "Азове"*. Кроме того, 24 фигуранта дела были обменяны на российских бойцов. Также известно, что по делу проходят девять женщин — это поварихи, которые готовили еду для азовцев*.

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Ранее сообщалось, что СК России пообещал вычислить и наказать убийц российского военного с жуткого видео "Азова"*. Соответствующие кадры украинские националисты опубликовал в соцсетях 15 июля. На них можно увидеть, что боевики в упор расстреляли безоружного солдата ВС РФ.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Наталья Демьянова
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