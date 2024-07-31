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31 июля, 10:35

Кричал и кидался на прохожих: Пьяный "Рэмбо" из Подмосковья с ножом навёл страху в Сочи

SHOT: В Сочи мужчина из Подмосковья кидался на прохожих с ножом

Пьяный 33-летний житель Подмосковья накануне вечером навёл суету в Сочи. Как сообщает SHOT, мужчина кидался на прохожих, кричал и провоцировал драку, размахивая ножом.

В Сочи мужчина из Подмосковья кидался на прохожих и провоцировал драку. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, остановить неадеквата пытались пять человек с пластиковыми стульями, столами и световыми боксами. Перед этим, как рассказали местные жители, мужчина странно шатался и разговаривал сам с собой. Многие продавцы от страха закрылись в магазинах и ларьках, чтобы неадекват не налетел и на них.

Всё же очевидцы смогли усмирить пыл рассвирепевшего "Рэмбо" и повязали его до приезда полиции. Сейчас он находится в больнице, мотивы его поведения выясняются.

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Ранее в Череповце Вологодской области пьяный мужчина с ножом и пилой искорёжил новенький китайский автомобиль. При этом он общался с невидимыми собеседниками.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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