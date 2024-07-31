"Костяк передвижения к передовой": Бойцы СВО объяснили, почему на фронте ценятся советские авто

Армейские "буханки" и уазики можно встретить на всех участках линии боевого соприкосновения, в том числе непосредственно на передовой. Бойцы ремонтно-восстановительной роты рассказали RG.ru, почему на СВО так любят и ценят советские автомобили.

Как отмечает фронтовой автомеханик с позывным Ходок, для армейских УАЗов и "буханок" не существует непреодолимых препятствий. Они отличаются высокой проходимостью, универсальны, неприхотливы и просты в ремонте, поскольку содержат минимум "автоматики". По словам автомеханика, эти машины — костяк передвижения к передовой: на них осуществляют патрулирование, подвозят боеприпасы, эвакуируют раненых бойцов.

"Машины ездят по разбитым дорогам и, естественно, ломаются. Так моя задача их не просто поставить на ход, но ещё и так отремонтировать, чтобы был запас прочности. Естественно, требуется много наших отечественных запчастей, — рассказывает Ходок. — Машина — это железо. Пусть страдает. Главное, чтобы бойцы оставались живыми. Ремонт требуется разный, но наша отечественная "буханка" — самая проходимая машина".

В непростых условиях передовой автомобили ломаются часто. Предельно простая конструкция "буханки" позволяет устранить большинство неполадок в полевых условиях.