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31 июля, 11:10

"Костяк передвижения к передовой": Бойцы СВО объяснили, почему на фронте ценятся советские авто

На передовой рассказали о преимуществах советских автомобилей

"Буханка" с фронтовой полосы в зоне СВО. Февраль, 2023 год. Фото © Из архива писателя Игоря Панина

"Буханка" с фронтовой полосы в зоне СВО. Февраль, 2023 год. Фото © Из архива писателя Игоря Панина

Армейские "буханки" и уазики можно встретить на всех участках линии боевого соприкосновения, в том числе непосредственно на передовой. Бойцы ремонтно-восстановительной роты рассказали RG.ru, почему на СВО так любят и ценят советские автомобили.

Как отмечает фронтовой автомеханик с позывным Ходок, для армейских УАЗов и "буханок" не существует непреодолимых препятствий. Они отличаются высокой проходимостью, универсальны, неприхотливы и просты в ремонте, поскольку содержат минимум "автоматики". По словам автомеханика, эти машины — костяк передвижения к передовой: на них осуществляют патрулирование, подвозят боеприпасы, эвакуируют раненых бойцов.

"Машины ездят по разбитым дорогам и, естественно, ломаются. Так моя задача их не просто поставить на ход, но ещё и так отремонтировать, чтобы был запас прочности. Естественно, требуется много наших отечественных запчастей, — рассказывает Ходок. — Машина — это железо. Пусть страдает. Главное, чтобы бойцы оставались живыми. Ремонт требуется разный, но наша отечественная "буханка" — самая проходимая машина".

В непростых условиях передовой автомобили ломаются часто. Предельно простая конструкция "буханки" позволяет устранить большинство неполадок в полевых условиях.

"Патриоты", "буханки" и "Делики": Какие автомобили востребованы на фронте и как их готовят
"Патриоты", "буханки" и "Делики": Какие автомобили востребованы на фронте и как их готовят

Ранее Life.ru писал, что в зону СВО поставили первую партию беспилотных гусеничных платформ "Варан". Эта платформа способна нести до полутора тонн грузов. Она используется для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Платформа может самостоятельно подъехать к нужной точке, включая функцию "следуй за мной", которая позволяет бойцам просто прикрепить карабин к себе или положить пульт управления в карман.

Дмитрий Коренев
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