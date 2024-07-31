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Регион
31 июля, 10:58

Памфилова: На губернаторских выборах в 21 регионе зарегистрировано 68 кандидатов

На данный момент регистрацию на выборы губернаторов в 21 регионе РФ прошли 68 кандидатов из 147 отправленных заявок. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Что могу сказать, 20 политических партий выдвинули 120 кандидатов на выборах высших должностных лиц в 21 регионе, где они пройдут. Сейчас зарегистрированы 68 кандидатов, из них 65 от партий и 3 самовыдвиженца", — сказала Памфилова.

27 человек на выборах являются самовыдвиженцами, но большинство пока не зарегистрировано. Отказы получили девять кандидатов, двое из которых беспартийные.

Памфилова: 23 из 24 партий подготовили списки кандидатов на выборы в сентябре
Памфилова: 23 из 24 партий подготовили списки кандидатов на выборы в сентябре

Напомним, что в России Единый день голосования запланирован на 8 сентября. Выбирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований.

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Life.ru

Николай Рюмин
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