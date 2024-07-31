ВСУ за сутки потеряли свыше 700 военных и танк Leopard в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли немецкий танк Leopard и до 710 бойцов за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате действий группировки "Юг" ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 31 июля.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВСУ также лишились американского бронетранспортёра М113, трёх гаубиц М777 производства США, двух автомобилей, гаубицы FH-70 производства Великобритании, двух орудий L-119, гаубицы Д-20, двух гаубиц Д-30, двух станций РЭБ "Анклав-Н". Кроме того, ВС РФ поразили три склада боеприпасов ВСУ.