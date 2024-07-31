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31 июля, 15:50

Страстный поцелуй Макрона и министра спорта взбудоражил умы французов

В Сети обсуждают поцелуй Макрона с министром спорта Франции Удеа-Кастера

Эмманюэль Макрон и министр спорта Амели Удеа-Кастера. Обложка © ТАСС / AP / Joel Marklund

Эмманюэль Макрон и министр спорта Амели Удеа-Кастера. Обложка © ТАСС / AP / Joel Marklund

Нескромный поцелуй президента Франции Эмманюэля Макрона с министром спорта Амели Удеа-Кастера вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Одни считают, что в этом нет ничего необычного для европейцев, другие же нашли повод для шуток и теорий.

На фото глава Франции крепко сжимает руку министру, а Удеа-Кастера обхватывает рукой шею политика и целует её. На полнокадровом снимке видно, что премьер Франции Габриэль Атталь отводит взгляд от происходящего.

Английская газета The Telegraph отмечает, что поцелуй "вызвал переполох", а французский журнал Madame Figaro называет инцидент "странным" и обвиняет министра в попытке привлечь к себе внимание.

Макрон и Удеа-Кастера — ровесники. При этом оба политика находятся в браке. Президент Франции уже 17 лет женат на Брижит Макрон. Его коллега Амели, в свою очередь, 18 лет замужем за финансистом Фредериком Удеа.

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Напомним, что предшественник Макрона на посту президента Франции Франсуа Олланд был уличён в измене своей гражданской жене Сеголен Руаяль, за что подвергся масштабной общественной критике. На прошлых выборах Олланд получил место в парламенте.

Мария Любицкая
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