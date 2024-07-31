Танцовщик Полунин и его семья обзавелись личной охраной после жалоб на слежку
Звезда мирового балета Сергей Полунин и его семья обзавелись личной охраной. Об этом худрук севастопольской Академии хореографии рассказал в интервью телеканалу "Первый Севастопольский".
Пожаловавшийся ранее на слежку Полунин нанял личную охрану. Видео © Telegram / "Первый Севастопольский"
"В театре всё безопасно, я смотрю, есть охрана. А так — о своей личной я сам позаботился. Именно здесь, в Севастополе. А в Москве, в принципе, тоже нужно самому всё делать", — сказал Полунин в беседе с журналистами.
Он также подчеркнул, что всегда будет помогать России и всегда будет с президентом. От этого, по словам артиста, он никогда не откажется.
В начале июля Полунин рассказал в соцсетях о слежке за ним, а также об угрозах ему и членам его семьи. Танцовщик отметил, что, помимо преследования, неизвестные взломали гаджеты и аккаунты его и жены. Артист обращался в полицию, однако проверка ничего не выявила.
34-летний Полунин состоит в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. Как сообщал Life.ru, в феврале у пары родился третий ребёнок.
Telegram / poluninink