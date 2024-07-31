Танцовщик Полунин и его семья обзавелись личной охраной после жалоб на слежку

Звезда мирового балета Сергей Полунин и его семья обзавелись личной охраной. Об этом худрук севастопольской Академии хореографии рассказал в интервью телеканалу "Первый Севастопольский".

Пожаловавшийся ранее на слежку Полунин нанял личную охрану. Видео © Telegram / "Первый Севастопольский"

"В театре всё безопасно, я смотрю, есть охрана. А так — о своей личной я сам позаботился. Именно здесь, в Севастополе. А в Москве, в принципе, тоже нужно самому всё делать", — сказал Полунин в беседе с журналистами.

Он также подчеркнул, что всегда будет помогать России и всегда будет с президентом. От этого, по словам артиста, он никогда не откажется.

В начале июля Полунин рассказал в соцсетях о слежке за ним, а также об угрозах ему и членам его семьи. Танцовщик отметил, что, помимо преследования, неизвестные взломали гаджеты и аккаунты его и жены. Артист обращался в полицию, однако проверка ничего не выявила.