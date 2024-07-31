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31 июля, 11:31

Путин встретился в Кремле с президентом Индонезии

Путин встретился в Кремле с избранным президентом Индонезии Субианто

Президент России Владимир Путин начал встречу в Москве с избранным лидером Индонезии Прабово Субианто. Глава государства поздравил коллегу с победой на выборах.

Владимир Путин встретился в Кремле с избранным президентом Индонезии Субианто. Обложка © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мы Вас хорошо знаем, знаем как друга нашей страны. Вы известный не только военный, но и политический деятель в Индонезии. Продолжаете оставаться Министром обороны на протяжении лет. Знаю, что у Вас сложились очень добрые отношения с Вашими российскими коллегами", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Москву и Джакариу связывают очень давние дружеские отношения. В 2025 году страны отмечают 75 лет установления дипломатических отношений.

Также, по словам Путина в последнее время между РФ и Индонезией активно развиваются торгово-экономические отношения — товарооборот вырос вдвое.

"Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится", — сказал Путин.

Напомним, ранее стало известно о визите избранного президента Индонезии Прабово Субианто в Россию. В должность главы Индонезии он вступит 20 октября, а сейчас занимает пост министра обороны страны.

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Life.ru

Никита Никонов
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