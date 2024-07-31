Путин встретился в Кремле с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин начал встречу в Москве с избранным лидером Индонезии Прабово Субианто. Глава государства поздравил коллегу с победой на выборах.

Владимир Путин встретился в Кремле с избранным президентом Индонезии Субианто. Обложка © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мы Вас хорошо знаем, знаем как друга нашей страны. Вы известный не только военный, но и политический деятель в Индонезии. Продолжаете оставаться Министром обороны на протяжении лет. Знаю, что у Вас сложились очень добрые отношения с Вашими российскими коллегами", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Москву и Джакариу связывают очень давние дружеские отношения. В 2025 году страны отмечают 75 лет установления дипломатических отношений.

Также, по словам Путина в последнее время между РФ и Индонезией активно развиваются торгово-экономические отношения — товарооборот вырос вдвое.

"Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится", — сказал Путин.