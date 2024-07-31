Тучного россиянина весом 200 кг пришлось вызволять из квартиры, чтобы отвезти в больницу

Сотрудники МЧС России оказали помощь 200-килограммовому жителю Уфы и эвакуировали его из квартиры. Об этом пишет пресс-служба ведомства в телеграм-канале .

За помощью к спасателям обратились медики, приехавшие на вызов к тучному пациенту. В ходе осмотра стало ясно, что его нужно доставить в больницу, однако ситуацию усложнил вес пациента 200 килограммов. На место прибыли пять спасателей, которые помогли вынести мужчину из квартиры на втором этаже. Для эвакуации больного им пришлось использовать носилки. О состоянии пациента не сообщается.