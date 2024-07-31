Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 12:38

Тучного россиянина весом 200 кг пришлось вызволять из квартиры, чтобы отвезти в больницу

Спасатели помогли жителю Уфы весом 200 кг покинуть квартиру и уехать в больницу

Сотрудники МЧС России оказали помощь 200-килограммовому жителю Уфы и эвакуировали его из квартиры. Об этом пишет пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Видео эвакуации 200-килограммового жителя Уфы. Видео © Telegram / МЧС России

За помощью к спасателям обратились медики, приехавшие на вызов к тучному пациенту. В ходе осмотра стало ясно, что его нужно доставить в больницу, однако ситуацию усложнил вес пациента 200 килограммов. На место прибыли пять спасателей, которые помогли вынести мужчину из квартиры на втором этаже. Для эвакуации больного им пришлось использовать носилки. О состоянии пациента не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал, как москвич с лишним весом застрял в дверном проёме. На помощь к мужчине прибыла бригада спасателей, которая освободила его из ловушки.

Умер 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно
Умер 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно
Обложка ©

ТАСС / Анна Майорова

Наталья Демьянова
  • Новости
  • МЧС России
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров