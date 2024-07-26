Москвич с лишним весом застрял в дверном проёме

В Москве мужчина с лишним весом застрял в дверном проёме и не смог выбраться самостоятельно. К нему на помощь прибыла бригада спасателей, сообщает пресс-служба Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Известно, что неловкое происшествие случилось в доме по улице Маршала Савицкого. К прибытию сотрудников службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра на месте уже ждали врачи и супруга застрявшего. В итоге спасатели освободили мужчину. На носилках его донесли до автомобиля скорой помощи и госпитализировали.