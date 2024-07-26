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26 июля, 08:58

Москвич с лишним весом застрял в дверном проёме

Москвич застрял в дверном проёме. Обложка © Telegram / ЧСтные новости Москвы

Москвич застрял в дверном проёме. Обложка © Telegram / ЧСтные новости Москвы

В Москве мужчина с лишним весом застрял в дверном проёме и не смог выбраться самостоятельно. К нему на помощь прибыла бригада спасателей, сообщает пресс-служба Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Известно, что неловкое происшествие случилось в доме по улице Маршала Савицкого. К прибытию сотрудников службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра на месте уже ждали врачи и супруга застрявшего. В итоге спасатели освободили мужчину. На носилках его донесли до автомобиля скорой помощи и госпитализировали.

Умер 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно
Умер 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве сотрудники скорой помощи приехали на вызов к 300-килограммовой москвичке, так как 54-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала бригаду. Шесть человек, включая корреспондента Life.ru, четырёх сотрудников МЧС и фельдшера, смогли вынести даму из подъезда.

Николай Рюмин
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