Москвич с лишним весом застрял в дверном проёме
Москвич застрял в дверном проёме. Обложка © Telegram / ЧСтные новости Москвы
В Москве мужчина с лишним весом застрял в дверном проёме и не смог выбраться самостоятельно. К нему на помощь прибыла бригада спасателей, сообщает пресс-служба Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности столицы.
Известно, что неловкое происшествие случилось в доме по улице Маршала Савицкого. К прибытию сотрудников службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра на месте уже ждали врачи и супруга застрявшего. В итоге спасатели освободили мужчину. На носилках его донесли до автомобиля скорой помощи и госпитализировали.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве сотрудники скорой помощи приехали на вызов к 300-килограммовой москвичке, так как 54-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала бригаду. Шесть человек, включая корреспондента Life.ru, четырёх сотрудников МЧС и фельдшера, смогли вынести даму из подъезда.