Кабмин продлил до 2023 года льготную IT-ипотеку, но с новыми условиями

Правительство России продлило программу льготного ипотечного кредитования для IТ-специалистов до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Кабмин до 2030 года продлил программу льготной ипотеки для IТ-специалистов. Видео © Telegram / Правительство России

Основной целью обновлённой программы является удержание квалифицированных кадров в регионах. В связи с этим программа больше не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита — до 9 миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счёт банковских и региональных программ. Изменения вступят в силу с августа 2024 года.

Также установлены требования к среднему уровню дохода IT-специалиста, желающего приобрети жильё по программе. Так, в городах-миллионниках, а также в Подмосковье и Ленобласти минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять не менее 150 тысяч рублей. В остальных населённых пунктах — не менее 90 тысячи рублей.

"Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IТ-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов", — приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.