Кабмин продлил до 2023 года льготную IT-ипотеку, но с новыми условиями
Кабмин РФ до 2030 года продлил программу льготной ипотеки для IТ-специалистов
Правительство России продлило программу льготного ипотечного кредитования для IТ-специалистов до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин до 2030 года продлил программу льготной ипотеки для IТ-специалистов. Видео © Telegram / Правительство России
Основной целью обновлённой программы является удержание квалифицированных кадров в регионах. В связи с этим программа больше не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита — до 9 миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счёт банковских и региональных программ. Изменения вступят в силу с августа 2024 года.
Также установлены требования к среднему уровню дохода IT-специалиста, желающего приобрети жильё по программе. Так, в городах-миллионниках, а также в Подмосковье и Ленобласти минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять не менее 150 тысяч рублей. В остальных населённых пунктах — не менее 90 тысячи рублей.
"Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IТ-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов", — приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ранее Life.ru ообщал, что Путин поручил кабмину установить особые условия на покупку жилья по семейной ипотеке. Кроме того, глава государства распорядился установить условия на строительство индивидуальных жилых домов в рамках программы.