"Неизбежно должны пойти вниз": Набиуллина спрогнозировала динамику ставок по ипотеке
Глава ЦБ Набиуллина: Ипотечные ставки в РФ пойдут вниз по мере снижения инфляции
Как только "затухнет" всплеск инфляции, случится понижение ключевой ставки, и ипотека станет более выгодна и доступна. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации.
"По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики", — сказала она.
Напомним, что на прошлой неделе ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует снижать ставку до конца 2024 года, а экономисты не исключают её дальнейшего повышения.
Life.ru