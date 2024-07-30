"Неизбежно должны пойти вниз": Набиуллина спрогнозировала динамику ставок по ипотеке

Как только "затухнет" всплеск инфляции, случится понижение ключевой ставки, и ипотека станет более выгодна и доступна. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации.

"По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики", — сказала она.