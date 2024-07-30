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30 июля, 10:30

"Неизбежно должны пойти вниз": Набиуллина спрогнозировала динамику ставок по ипотеке

Глава ЦБ Набиуллина: Ипотечные ставки в РФ пойдут вниз по мере снижения инфляции

Как только "затухнет" всплеск инфляции, случится понижение ключевой ставки, и ипотека станет более выгодна и доступна. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации.

"По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики", — сказала она.

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Напомним, что на прошлой неделе ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует снижать ставку до конца 2024 года, а экономисты не исключают её дальнейшего повышения.

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Life.ru

Николай Рюмин
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