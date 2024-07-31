Медведев: Бюджет на 3 года должен работать на национальные цели и победу в СВО

Российский федеральный бюджет в ближайшую трёхлетку должен быть нацелен на победу в СВО и достижение национальных ориентиров. С таким заявлением выступил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с однопартийцами в Госдуме.

Он отметил, что единороссов осенью ждёт тяжёлая работа с планированием и принятием федерального бюджета на период следующих трёх лет. Медведев добавил, что важно учесть цели, которые обозначил президент РФ Владимир Путин.

"Это позволит также исполнять социальные обязательства государства и, конечно, это будет работать на победу в специальной военной операции", — сказал Медведев.