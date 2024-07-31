Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 14:21

"День прошёл не зря": Спасатель рассказал, как ему удалось вызволить тонущего человека на пляже в Петербурге

Спасатель ВОСВОД Мурашев стал героем рубрики "Мы — петербуржцы"

Спасатель Алексей Марушев. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Спасатель Алексей Марушев. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Специалист Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) РФ Алексей Мурашев стал героем рубрики "Мы — петербуржцы" и рассказал о специфике своей профессии. Мужчина работает спасателем первый год и уже имеет в арсенале историю спасения отдыхающих, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Житель Санкт-Петербурга Алексей Мурашев рассказал о работе спасателем. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Мне было интересно помогать людям, так вот и отучился и работаю. Курсы идут месяц — теория и практика. Мы сдаём нормативы, учимся транспортировать человека", — пояснил спасатель.

Мурашев дополнил, что кроме обеспечения безопасности спасатели рассказывают людям о правилах купания и проведении реанимационных мероприятий. Спасатель также рассказал, что однажды на пляже услышал крики о том, что человек оказался в воде. Мужчина достал тонущего и начал реанимировать. По словам петербуржца, в тот момент у него не было паники, только радость от спасения.

Мурашев добавил, что работает спасателем первый год. По словам сотрудника ВОСВОДа, к концу смены у него накапливается приятная усталость, так как день был прожит не зря. В свободное время герой проекта любит отдыхать на природе.

Девочка погибла во время катания на сапе на глазах у рыдающей на пляже мамы в Подмосковье
Девочка погибла во время катания на сапе на глазах у рыдающей на пляже мамы в Подмосковье

А ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинской области сотрудник МЧС прервал отпуск, чтобы спасти тонущего мальчика. Оказалось, что ребёнок, играя со сверстниками на берегу, оступился и рухнул в воду.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров