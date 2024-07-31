"Повезло, что не забрали": "Мираж" с Джигурдой устроили шумную тусовку в центре Парижа
Горбашов: Парижане вызвали полицию из-за танцев группы "Мираж" и Джигурды
Никита Джигурда, Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов у кабаре "Мулен Руж" в Париже. Обложка © mirage.su
Группа "Мираж" и Никита Джигурда чуть не загремели в парижскую полицию из-за слишком громких съёмок клипа на песню "Не поможет эта ночь". По словам Алексея Горбашова, поездка вышла "эпохальной".
"Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съёмок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе "Мулен Руж", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Музыкант признался, что их "чудом не забрали". К слову о нраве артистов и их эксцентричного товарища. Когда одноимённый альбом писался на студии театра Ленком, Горбашов жил всего в пятиста метрах оттуда, и иногда товарищи после записи засиживались у него до утра. Это сопровождалось громким пением Джигурды, из-за чего соседи потом "просили пощадить их".
"Но разве есть сила, которая может остановить Джигурду?", — заключил Горбашов.
Ранее экс-участница группы "Мираж" Наталья Гулькина подала в суд на свою бывшую коллегу Маргариту Суханкину. Артистка недовольна высказываниями последней, сделанными в интервью Алёне Жигаловой для YouTube-канала "Алёна, блин!". В частности, Суханкина утверждала, что та "слаба на передок".