"Повезло, что не забрали": "Мираж" с Джигурдой устроили шумную тусовку в центре Парижа

Группа "Мираж" и Никита Джигурда чуть не загремели в парижскую полицию из-за слишком громких съёмок клипа на песню "Не поможет эта ночь". По словам Алексея Горбашова, поездка вышла "эпохальной".

"Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съёмок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе "Мулен Руж", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Музыкант признался, что их "чудом не забрали". К слову о нраве артистов и их эксцентричного товарища. Когда одноимённый альбом писался на студии театра Ленком, Горбашов жил всего в пятиста метрах оттуда, и иногда товарищи после записи засиживались у него до утра. Это сопровождалось громким пением Джигурды, из-за чего соседи потом "просили пощадить их".

"Но разве есть сила, которая может остановить Джигурду?", — заключил Горбашов.