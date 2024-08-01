Стало известно, у кого из российских звёзд увеличились гонорары

Летом график российских звёзд становится наиболее плотным и насыщенным. Фестивали сменяют частные вечеринки, свадьбы, корпоративы и различные концерты. Однако вместе с тем повышаются и гонорары. У некоторых артистов изменения крайне разительные, а у других сумма за выступление не менялась уже несколько лет.

"Сейчас самыми востребованными артистами из списка российских звёзд считаются группы "Моя Мишель", "Бурито", "Бандэрос", "Пицца", певицы Ольга Серябкина и Ёлка. Они все в диапазоне от 2,5 до 3 миллионов рублей", — рассказал источник в разговоре с Kp.ru.

Можно пригласить выступить на торжестве и Ольгу Бузову, обойдётся это от 4,5 до 6 миллионов рублей (самая высокая цена в новогодние праздники). Немало придётся выложить за выступление Сергея Шнурова — фронтмена группы "Ленинград". Чтобы он в окружении нескольких музыкантов выступил на мероприятии, артист просит 250 тысяч долларов, что примерно равно 21,9 миллиона рублей на сегодняшний день.

Один из самых популярных сегодня российских исполнителей Shaman готов выступить на мероприятии за пять миллионов рублей. Притом его можно пригласить как на фестиваль или концерт, так и для частного выступления.

Наиболее заметный рост популярности наблюдается у питерской группы The Hatters. Лидер бенда Юрий Музыченко с завидной частотой появляется на телевидении, а гонорары коллектива уже достигают 2,7 миллиона рублей.