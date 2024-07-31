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31 июля, 14:51

Усик пообещал украинским боксёрам 80 тысяч долларов за золото на Олимпиаде в Париже

Reuters: Усик выплатит украинским боксёрам деньги за медали на ОИ-2024 в Париже

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик из Украины вознаградит боксёров-земляков, которые выиграют медали на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил тренер национальной сборной Дмитрий Сосновский.

"Сказал, что если они завоюют медали, то он лично выплатит им призовые. Из своего кармана. Он пообещал деньги за бронзу, серебро и золото", — подчеркнул тренер в интервью изданию Reuters.

Сосновский дополнил, что за первое место Усик даст 80 тысяч долларов, за второе — 70 тысяч, а за бронзу — 50 тысяч.

Состязания по боксу проходит на Олимпиаде с 27 июля по 10 августа. Всего будет разыграно 13 комплектов наград — семь у мужской команды и шесть у женской.

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А ранее Life.ru рассказывал, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил двум боксёрам-трансгендерам участвовать в Олимпиаде в Париже. В организации считают, что спортсмены из Алжира и Тайваня соответствуют критериям отбора.

Дарья Нарыкова
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