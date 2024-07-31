70% российских мужчин ни разу не посещали психолога

70% российских мужчин и 43% женщин никогда не посещали психолога. При этом 36% мужчин и 41% женщин считают прохождение терапии "красным флагом" при знакомствах, сообщает "Газета.ru".

По данным исследования дейтинг-сервиса Mamba, 33% опрошенных женщин и 18% мужчин, напротив, считают нахождение человека в терапии привлекательным. Для почти 70% женщин и для половины мужчин принципиально важно в самом начале знакомства знать, что человек ходит к психологу.

Почти треть респонденток связывают мужские походы к психологу с внутренней проработанностью и осознанностью. А вот мужчин с таким мнением ровно в два раза меньше — только 14% считают женщину в терапии осознанной и понимающей себя личностью.

Почти 70% россиянок считают критически важной заботу о своём ментальном здоровье, и лишь 8% опрошенных называют терапию пустой тратой времени. Процент мужчин, считающих, что терапия бесполезна и не нужна, гораздо выше — такого мнения придерживаются 17% респондентов.