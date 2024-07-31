Невиновный американец провёл 34 года в тюрьме и остался без компенсации

В американском штате Миссури на свободу вышел Кристофер Данн. Он провёл 34 года в тюрьме за убийство, которого не совершал, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правозащитный проект Midwest Innocence Project. Мужчина попал в тюрьму, когда ему было 18 лет, — теперь ему 52 года.

В 1990 году Данн был осуждён по делу об убийстве 15-летнего подростка. Обвинение основывалось на показаниях двух свидетелей, которым тогда было 12 и 14 лет. Дети утверждали, что якобы видели стрельбу, однако позже отказались от своих слов и заявили, что дать показания их вынудили прокуроры и полицейские. У Данна было алиби: в момент убийства подростка он находился дома вместе с матерью и подругой, но суду это не помешало определить его за решётку на пожизненный срок без права на УДО. Тем не менее адвокаты мужчины не переставали подавать апелляции и настаивать на его освобождении.