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31 июля, 15:59

В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе

NOVA: На оружейном заводе в Болгарии во время испытаний взорвался боеприпас

На заводе по производству оружия в городе Костенец в Болгарии взорвался боеприпас. Об этом сообщает телеканал NOVA, ссылаясь на источник.

"Обошлось без жертв, но был нанесён серьёзный материальный ущерб", — говорится в сообщении.

Факт случившегося телеканалу подтвердило Минобороны страны. По предварительной информации, боеприпас взорвался во время испытательных мероприятий на заводе "Терем" в Софийской области. Уточняется, что это предприятие специализируется на изготовлении специальной военной и гражданской продукции, в том числе снарядов, а также их утилизации и ликвидации.

По сведениям Болгарского национального телевидения (БНТ), в станке сдетонировала взрывчатка для боеприпаса, повреждения получили защитная стена и крыша предприятия.

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А ранее Life.ru рассказывал, что на крупнейшем химическом заводе Германии в городе Людвигсхафен прогремел мощный взрыв. Известно о 14 пострадавших, причины случившегося ещё выясняются.

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Shutterstock / FOTODOM / MakDill

Дарья Нарыкова
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