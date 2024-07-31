В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
NOVA: На оружейном заводе в Болгарии во время испытаний взорвался боеприпас
На заводе по производству оружия в городе Костенец в Болгарии взорвался боеприпас. Об этом сообщает телеканал NOVA, ссылаясь на источник.
"Обошлось без жертв, но был нанесён серьёзный материальный ущерб", — говорится в сообщении.
Факт случившегося телеканалу подтвердило Минобороны страны. По предварительной информации, боеприпас взорвался во время испытательных мероприятий на заводе "Терем" в Софийской области. Уточняется, что это предприятие специализируется на изготовлении специальной военной и гражданской продукции, в том числе снарядов, а также их утилизации и ликвидации.
По сведениям Болгарского национального телевидения (БНТ), в станке сдетонировала взрывчатка для боеприпаса, повреждения получили защитная стена и крыша предприятия.
А ранее Life.ru рассказывал, что на крупнейшем химическом заводе Германии в городе Людвигсхафен прогремел мощный взрыв. Известно о 14 пострадавших, причины случившегося ещё выясняются.
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