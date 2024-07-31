Сына экс-судьи Кондрат приговорили к 20 годам за организацию четырёх убийств

Московский областной суд приговорил сына экс-судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат к 20 годам колонии строгого режима. Николая Кондрата признали виновным в организации четырёх убийств, сообщила его адвокат Марина Русакова.

"Суд признал Кондрата виновным в попытке организации трёх убийств и организации одного убийства и приговорил его к 20 годам лишения свободы", — приводит ТАСС её слова.

По словам Русаковой, Кондрату также назначили 1,5 года ограничения свободы после освобождения. Его сообщник, 30-летний Григорий Воскресенский, получил 10 лет лишения свободы. Они оба были признаны виновными в организации заказного убийства, покушении на убийство двух и более лиц по найму, организации похищения паспорта и совершении ряда других преступлений.

По данным СК России, в 2020 году Кондрат заказал знакомому убийство своего водителя, а также готовил покушение на трёх человек. Среди них — гендиректор московской фирмы, которая являлась конкурентом сожительницы сына экс-судьи. Также установлено, что Кондрат занимался организацией убийства столичного коммерсанта с целью завладения его недвижимым имуществом стоимостью более 171 миллионов рублей. Кроме этого, следователям удалось доказать организацию Кондратом убийства судьи, с которой возник конфликт у его матери. К счастью, соучастники не смогли реализовать свои планы до конца, так как были задержаны за убийство водителя.