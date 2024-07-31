"От Киева взаимности нет": В Кремле заявили об открытости для мирных инициатив по Украине

Российская сторона высоко ценит усилия, которые Индонезия прикладывает к достижению мирного урегулирования ситуации на Украине, однако Киев пока не делает шагов навстречу диалогу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"РФ открыта для всех инициатив, открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Он также подчеркнул, что роль Индонезии на международной арене сегодня "значительно растёт".