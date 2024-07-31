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31 июля, 18:07

"От Киева взаимности нет": В Кремле заявили об открытости для мирных инициатив по Украине

Песков: Россия ценит усилия Индонезии по урегулированию ситуации на Украине

Российская сторона высоко ценит усилия, которые Индонезия прикладывает к достижению мирного урегулирования ситуации на Украине, однако Киев пока не делает шагов навстречу диалогу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"РФ открыта для всех инициатив, открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Он также подчеркнул, что роль Индонезии на международной арене сегодня "значительно растёт".

Ранее сегодня избранный президент Индонезии Прабово Субианто встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Глава российского государства поздравил коллегу с победой на выборах. Также он подчеркнул, что Москву и Джакарту связывают очень давние дружеские отношения. Субианто победил на президентских выборах в Индонезии в феврале 2024 года, но вступит в должность только 20 октября. Сейчас он занимает пост министра обороны.

В Индонезии предложили свой план разрешения конфликта на Украине
В Индонезии предложили свой план разрешения конфликта на Украине
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Life.ru

Наталья Демьянова
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