"От Киева взаимности нет": В Кремле заявили об открытости для мирных инициатив по Украине
Песков: Россия ценит усилия Индонезии по урегулированию ситуации на Украине
Российская сторона высоко ценит усилия, которые Индонезия прикладывает к достижению мирного урегулирования ситуации на Украине, однако Киев пока не делает шагов навстречу диалогу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"РФ открыта для всех инициатив, открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".
Он также подчеркнул, что роль Индонезии на международной арене сегодня "значительно растёт".
Ранее сегодня избранный президент Индонезии Прабово Субианто встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Глава российского государства поздравил коллегу с победой на выборах. Также он подчеркнул, что Москву и Джакарту связывают очень давние дружеские отношения. Субианто победил на президентских выборах в Индонезии в феврале 2024 года, но вступит в должность только 20 октября. Сейчас он занимает пост министра обороны.
Life.ru