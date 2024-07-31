Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис за неделю до начала специальной военной операции отказалась снабжать киевский режим вооружениями. Как пишет журнал Time со ссылкой на свои источники, политический деятель тогда не захотела вводить против России санкции.

По данным журналистов, Владимир Зеленский встречался с Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в феврале 2022 года. Источники рассказали, что тогда он просил вице-президента США ввести санкции против Москвы, а ещё снабдить ВСУ оружием. Однако Харрис отказалась.

Помимо этого, в статье подчёркивается, что Харрис не посещала территорию Незалежной с начала специальной военной операции в отличие от других высокопоставленных официальных лиц США.