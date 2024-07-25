"Чтобы могла заглядывать в задницу": В Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что офис Владимира Зеленского унизил вице-президента США Камалу Харрис на так называемом саммите мира в Швейцарии. Дело в том, что на общей фотографии Харрис поставили позади главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который практически полностью загородил американскую чиновницу.

"Ещё одно свидетельство "внешнеполитического гения" Андрея Борисовича (Ермака), о котором почему-то умалчивает наша пресса – размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу", — отметил нардеп.

Общее фото "мирного саммита" в Швейцарии. Фото © ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER