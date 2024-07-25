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25 июля, 08:12

"Чтобы могла заглядывать в задницу": В Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис

Дубинский: Офис Зеленского поставил Харрис позади всех на общем фото в Швейцарии

Камала Харрис и Владимир Зеленский. Фото © Telegram/Zelenskiy / Official

Камала Харрис и Владимир Зеленский. Фото © Telegram/Zelenskiy / Official

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что офис Владимира Зеленского унизил вице-президента США Камалу Харрис на так называемом саммите мира в Швейцарии. Дело в том, что на общей фотографии Харрис поставили позади главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который практически полностью загородил американскую чиновницу.

"Ещё одно свидетельство "внешнеполитического гения" Андрея Борисовича (Ермака), о котором почему-то умалчивает наша пресса – размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу", — отметил нардеп.

Общее фото "мирного саммита" в Швейцарии. Фото © ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER

Общее фото "мирного саммита" в Швейцарии. Фото © ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER

Он сыронизировал, что именно так Киев выстраивает отношения с кандидатами в президенты "основного международного партнёра".

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Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту состоялся в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не была приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие государства. В Кремле констатировали, что "мирный саммит" не принёс результатов. Провал переговоров уже признали и в Верховной раде.

Александра Вишнякова
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