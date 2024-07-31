В Риме произошёл крупный пожар в районе холма Монте-Марио

В районе холма Монте-Марио на северо-западе итальянского Рима в среду, 31 июля, произошёл крупный пожар. По данным местных СМИ, сейчас местных жителей эвакуируют.



Крупный пожар в районе холма Монте-Марио в Риме. Видео © X / volcaholic1 / Roberto1978

Известно, что вывели также сотрудников телеканала RAI, прервав его эфир, и работников обсерватории. На видео, которые публикуют очевидцы, запечатлено, как клубы чёрного дыма поднимаются над холмом. Сейчас возгорание тушат десять пожарных расчётов и два вертолёта.

Крупный пожар в районе холма Монте-Марио в Риме. Фото © X / Weathermonitors

Между тем местные жители сообщают, что слышат взрывы. Предварительно, уже загорелись несколько машин, есть угроза, что пламя перекинется на другой транспорт. В свою очередь власти Рима сообщили, что возгорание возникло в лагере, разбитом на холме. Утверждается, что в нём готовили еду. Причём пожар достаточно быстро распространился из-за ветра.