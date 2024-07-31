Экс-президента Гвинеи приговорили к 20 годам тюрьмы

В Гвинее к 20 годам тюремного заключения приговорён бывший президент страны Мусса Дадис Камара. Как передаёт местный новостной портал Guinee Matin, который вёл трансляцию из зала суда, политического деятеля признали виновным в преступлениях против человечности, которые были совершены почти 15 лет назад.

"Камара приговорён к 20 годам тюрьмы", — заявил судья.

Стоит отметить, что процесс в отношении 60-летнего экс-главы государства длился с сентября 2022 года, а гособвинение требовало для него пожизненного заключения. Вместе с ним по этому делу проходили ещё 11 человек, семерых из которых приговорили к срокам от 10 до 18 лет тюрьмы.

Напомним, что зимой 2008 года Камара, будучи капитаном гвинейских вооружённых формирований, также являлся лидером госпереворота в стране, после чего стал её президентом. В сентябре следующего года на антиправительственной демонстрации, проходившей на стадионе в Конакри, были убиты 157 человек.

Впоследствии на политика покушались в декабре того же года, после чего он попал в марокканский госпиталь с тяжёлым ранением. В январе 2010 года, находясь за пределами Гвинеи, Камара заявил, что отказывается от управления страной и не вернётся на родину, однако потом всё-таки вернулся и пытался доказать свою невиновность.